Juventus, cena Agnelli-Sarri: il ko di Verona fa riflettere (Di martedì 11 febbraio 2020) cena Agnelli-Sarri dopo il ko contro il Verona. Clima disteso, ma il numero uno bianconero vuole essere presente Una cena per analizzare meglio il ko subito contro l’Hellas Verona. Il presidente Andrea Agnelli e Maurizio Sarri si sono confrontati al ristorante “Il Bastimento“, nel centro di Torino. Durante la serata anche Fabio Paratici, che si è unito ai due in secondo momento. Un clima disteso, ma il numero uno bianconero ha voluto far sentire la sua presenza dopo una sconfitta che può pesare nell’economia del campionato. Tra i tanti temi affrontati anche le insicurezze della difesa e la difficoltà di applicare i principi del “Sarrismo”. Lo riporta La Stampa. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

