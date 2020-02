Jennifer Lopez salta gli Oscar 2020 (ma conquista tutti agli After Party) (Di martedì 11 febbraio 2020) Jennifer Lopez non ha preso parte alla serata degli Oscar 2020, ma ha lasciato il segno sulla manifestazione. L'attrice e cantante è stata grande protagonista agli After Party con un look scintillante da vera diva. mondofox

team_world : Shakira, Demi Lovato e Jennifer Lopez al #SuperBowl : ecco i VIDEO delle loro esibizioni > - Eurosport_IT : Shakira e Jennifer Lopez, che spettacolo nell'Half Time Show del #SuperBowl! ???? - porkchopexpr : @magicadespell78 In effetti è famoso parecchio. Probabilmente per persone che hai incontrato guardano solo film di… -