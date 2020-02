Janet Jackson: nuovo album e Tour mondiale, si chiamerà Black Diamond (Di martedì 11 febbraio 2020) Miss Jackson is coming back! La cantante americana ha annunciato sui suoi canali social il ritorno in scena dopo 5 anni d’assenza dal suo ultimo studio album “Unbreakable” un disco molto intimo e personale, acclamato dalla cricica, che purtorppo però non ha avuto il successo strabordante dei suoi album del passato. Qualche anno fa é uscito anche il singolo “Made For Now”, un esperimento con tinte latine che probabilmente non ha convinto Janet a seguire quella strada, che tuttavia aveva un video splendido e coloratissimo. Come sempre le notizie arrivano direttamente da Janet in diretta, e così tra pochi mesi, presumibilmente a primavera, negli stores uscirà “Black Diamond”, un nuovo album, al quale seguirà un Tour mondiale d’estate (date americane) già confermate. View this post on Instagram Hey U Guys! ... rnbjunk

