Jane Fonda è passata ai capelli grigi, il messaggio dietro la «transizione» (Di martedì 11 febbraio 2020) Tra i tanti momenti pregni di significato che gli Oscars 2020 ci hanno regalato, tra questi ce n’è uno che ha visto come protagonista Jane Fonda la quale, senza aver bisogno di usare parole, ha lanciato un messaggio di empowerment femminile forte e in controtendenza rispetto agli standard dei red carpet. L’attrice di 84 anni, salita sul palco del Dolby Theatre per presentare il premio Oscar come «Best Picture», cioè miglior film, assegnato a «Parasite», piuttosto che puntare sull’ennesimo caschetto biondo Hollywood ha sfoggiato per la prima volta una tinta capelli di rottura, o meglio una non tinta: il suo grigio naturale. Con pixie cut color argento, abito riciclato di Elie Saab già indossato nel 2014, l’attrice e attivista per ambiente e sostenibilità era strepitosa. Il suo nuovo colore è stato un messaggio di accettazione di sé e di riabilitazione del grigio, ... vanityfair

