Istat, in Italia le nascite sono ai minimi: così il Paese muore (Di martedì 11 febbraio 2020) Fabio Franchini Per il quinto anno consecutivo continua a diminuire la popolazione in Italia: -116mila unità. così il Paese muore. I dati Istat Gli Italiani, si sa, non fanno più figli. Il problema è annoso, noto e grave. Perché di questo passo il Paese è destinato a "morire", visto che ogni anno il numero delle nascite è sempre e sensibilmente inferiore a quello dei decessi. Infatti, per il quinto anno consecutivo continua a diminuire la popolazione in Italia: al 1 gennaio 2020 i residenti totali ammontano a 60 milioni 317mila, 116mila in meno su base annua rispetto. È quanto emerge dagli indicatori demografici 2019 diffusi dall'Istat. La riduzione della popolazione, spiega l'Istituto Nazionale di Statistica, è dovuta al bilancio negativo della dinamica naturale (nascite-decessi) risultata nel 2019 pari a -212mila unità, solo parzialmente attenuata da un saldo migratorio ... ilgiornale

