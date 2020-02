Istat, continua a diminuire la popolazione italiana: -116mila abitanti. In calo i residenti al Sud, mentre aumentano quelli al Nord (Di martedì 11 febbraio 2020) L’Istat fotografa un’Italia con sempre meno residenti. Secondo il rapporto sugli indicatori demografici, nell’ultimo anno la popolazione è scesa di 116mila unità, un calo che continua da cinque anni consecutivi. La riduzione si deve al rilevante bilancio negativo della dinamica di nascite e morti, risultata nel 2019 pari a -212mila unità. Per 100 persone decedute arrivano soltanto 67 bambini (dieci anni fa erano 96). Dati attenuati solo parzialmente da un saldo migratorio con l’estero ampiamente positivo (+143mila). Le ordinarie operazioni di allineamento e revisione delle anagrafi comportano, inoltre, un saldo negativo per 48mila unità. Il calo della popolazione si concentra prevalentemente al Sud (-6,3 per mille) e in misura inferiore nel Centro (-2,2 per mille). Al contrario prosegue il processo di crescita della popolazione nel Nord (+1,4 per mille). Lo sviluppo ... ilfattoquotidiano

