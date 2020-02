Istat, cala la popolazione: -212 mila italiani in meno. Poche nascite, soprattutto al Sud (Di martedì 11 febbraio 2020) Il ricambio naturale della popolazione in Italia è sempre più compromesso. A dirlo è l’ultimo rapporto demografico dell’Istat. Continua ad aumentare infatti il divario tra nascite e decessi: sono 67 le nascite per ogni 100 persone decedute, dieci anni fa erano 96. Ma la popolazione residente diminuisce anche al netto di un saldo migratorio positivo. La popolazione in calo da cinque anni: -212mila nel 2019 La popolazione italiana, in calo da cinque anni consecutivi, ha registrato un ulteriore riduzione pari al -1,9 per mille residenti nel 2019. Una riduzione dovuta in parte al bilancio negativo tra nascite e decessi: -212 mila unità nel 2019, frutto della differenza tra 435mila nascite e 647mila decessi. Stabile invece la fecondità. Il numero medio di figli per donna è di 1,28, come nel 2018. In aumento invece l’età media al parto di 32,1, conseguenza ... open.online

