Istat, 117 mila italiani in meno. Poche nascite, è il "ricambio naturale" più basso in oltre un secolo (Di martedì 11 febbraio 2020) Per ogni 100 residenti che muoiono ne nascono solo 67. Dieci anni fa erano 96. Regioni del Centro e del Mezzogiorno in calo, mentre cresce la popolazione nel Nord, soprattutto a Bolzano, Trento, in Lombardia ed Emilia Romagna. Si allunga di un mese la speranza di vita alla... repubblica

jobbe50 : RT @franciungaro: .@istat_it, 117 mila italiani in meno. - Affaritaliani : Istat, 117 mila italiani in meno: 'È il ricambio naturale più basso di sempre' - FedeTommi97 : RT @repubblica: Istat, 117 mila italiani in meno. Poche nascite, è il 'ricambio naturale' più basso in oltre un secolo [aggiornamento delle… -