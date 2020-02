Intesa Sanpaolo si rafforza nel private market con la neonata Eurizon Capital Real Asset SGR (Di martedì 11 febbraio 2020) Eurizon, società di Asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha presentato oggi Eurizon Capital Real Asset SGR, la NewCo specializzata nell’investimento in Asset class alternative, focalizzate sull’economia Reale, operativa dal 31 dicembre 2019. Il progetto prevede lo sviluppo di un’offerta distintiva sugli investimenti alternativi di private market, per soddisfare i bisogni di extra-rendimento della nostra clientela privata e istituzionale, supportando al contempo la crescita del sistema produttivo con investimenti a diretto beneficio delle imprese. L’iniziativa si inserisce nella Realizzazione del Piano di Impresa 2018-2021 del Gruppo Intesa Sanpaolo, rappresenta uno dei pilastri di crescita della Divisione Asset Management e rafforza l’impegno di Eurizon a sostegno dell’economia Reale dopo l’iniziativa di successo dei PIR e degli ELTIF. Eurizon è già attiva su tale linea di ... ildenaro

