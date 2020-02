Inter-Napoli di Coppa Italia in tv: orario diretta partita e dove vederla (Di martedì 11 febbraio 2020) Inter-Napoli è in programma mercoledì 12 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Come tutte le partite della Coppa Italia, anche la diretta della semifinale d’andata sarà visibile in esclusiva e in chiaro sulla Rai, in questo caso su Rai 1. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e in differita su Rai Replay. Sarà pertanto possibile rivedere il match anche al termine, per più giorni. Si tratta di uno dei pochi incontri che i tifosi potranno seguire in chiaro, trattandosi della Coppa nazionale. Solo con alcune gare della Champions League è stato possibile fare altrettanto sulle reti Mediaset. Nel Napoli dovrebbero trovare spazio ancora Diego Demme, probabilmente il più convincente fra gli acquisti di gennaio. Quella contro l’Inter sarà una delle gare più importanti della stagione azzurra. La Coppa Italia è diventato ... calciomercato.napoli

