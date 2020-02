Inter Milan: gli inserimenti di Vecino sono decisivi (Di martedì 11 febbraio 2020) Gli inserimenti di Vecino hanno fatto la differenza anche in Inter-Milan. L’uruguagio ha provocato anche il corner Il corner del gol di De Vrij è nato da un prezioso inserimento di Vecino. Per quanto l’uruguagio non abbia forse qualità tecniche sopra la media, ha tanti pregi negli inserimenti che lo rendono preziosissimo nell’assetto tattico di Conte. Lo si vede nella slide sopra: Romagnoli ha seguito Lukaku praticamente a uomo per quasi tutta la partita, ingaggiando duelli individuali. Col difensore che si occupa unicamente del belga, alla sua sinistra si crea uno spazio che Vecino è bravissimo ad aggredire. Theo Hernandez è lento a leggere il suo movimento. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

