“Insieme siete un’arma letale”. Belen e Cecilia Rodriguez, lo scatto a bordo piscina alza la temperatura (Di martedì 11 febbraio 2020) Belen e Cecilia Rodriguez non perdono occasione per far parlare di loro. Le due bellissime showgirl hanno presentato la nuova linea di costumi targata Me Fui, la casa di moda fondata proprio dalla maggiore delle sorelle argentine. Come location hanno scelto una piscina a Puerto de la Cruz. Inutile dire la reazione dei social che hanno risposto compatti alla visione delle due sorelle.“Complimenti per la vostra eleganza e bellezza”, “Vabbé siete meravigliose”, “Bellezze ne abbiamo? Le sorelle più belle”, “Insieme siete un’arma letale”: questo il tenore dei commenti arrivati al post di Belen e Cecilia Rodriguez. Difficile dare torto a qualcuno. Belen è in acqua, con una mano in testa, Cecilia stesa al sole a bordo piscina con costumi di un color rosa antico. Un colore che, stando a quanto si vede in giro già in questo inverno, dovrebbe essere alla base della maggior parte degli ... caffeinamagazine

