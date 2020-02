In New Hampshire sfida Sanders/Buttigieg, per Biden batosta annunciata (Di martedì 11 febbraio 2020) Nessun restringimento in vista: il campo democratico sembra destinato a rimanere affollato e confuso anche dopo il voto di oggi in New Hampshire, seconda tappa della corsa per la nomination democratica in vista delle elezioni presidenziali americane a novembre. Dopo il disastro dei caucus in Iowa - con i ritardi e le incongruenze nei risultati – dal New Hampshire ci si aspetta quanto meno un vincitore chiaro, che in base ai sondaggi dovrebbe essere Bernie Sanders.A insidiare il margine della sua vittoria è di nuovo Pete Buttigieg, forte dell’exploit in Iowa e del sostegno finanziario dei grandi donatori, argomento prediletto degli attacchi del senatore del Vermont. Le sorprese, questa volta, potrebbero arrivare da Amy Klobuchar: la senatrice del Minnesota confida di estendere i suoi consensi e si sta già dando da fare in Nevada, prossimo appuntamento in ... huffingtonpost

