In Irlanda del Nord oggi si celebra il primo matrimonio gay della storia del paese (Di martedì 11 febbraio 2020) Irlanda del Nord, oggi si celebra il primo matrimonio gay oggi, martedì 11 febbraio, si celebra in Irlanda del Nord il primo matrimonio gay della storia del paese. A sposarsi sono due donne: Sharni Edwards, 27 anni, e Robyn Peoples, 26 anni. oggi è anche il sesto anniversario da quando è iniziata la loro relazione. L’Irlanda del Nord è stata l’ultimo stato britannico a legalizzare il matrimoni omosessuali, che può essere celebrati dal 13 gennaio 2020. “Non abbiamo deciso di essere le prime o di avere tutta questa attenzione, ma siamo grate di poter preparare la strada per il resto della nostra comunità”, hanno dichiarato le due spose. Sharni Edwards, che è inglese, ha affermato di aver scoperto che in Irlanda del Nord i matrimoni gay erano viettai solo dopo essersi trasferita a Belfast. La coppia ha fatto visita a un murale di Belfast dedicato a Lyra McKee, ... tpi

