Imprenditore miliardario di diamanti per premiare i suoi migliori dipendenti regala loro 600 auto (Di martedì 11 febbraio 2020) Sanjiv Dholakia è diventato un Imprenditore miliardario creando il suo impero dal nulla. Il facoltoso Imprenditore non ha però mai dimenticato le sue origini molto povere. L’uomo ha creato dal nulla la Hari Krishna Esporterd, leader mondiale nell’esportazione di diamanti. L’azienda esporta 500 mila carati di pietre. Sanjiv Dholakia lasciò il suo villaggio dove era nato nel lontano 1977 con soli 12 centesimi nel suo portafoglio. Ora controlla un impero con sedi a Surat e Mumbai, esportando diamanti i 50 nazioni. Il suo sogno da piccolo era quello di possedere un’auto. Così l’Imprenditore ha deciso di premiare i suoi migliori dipendenti regalandogli 600 automobili nuove di zecca. 400 Renault Kwid e 200 Suzuki Celerio. Tutte le auto sono rigorosamente bianche e il fondatore dell’azienda ha voluto fare questo prezioso regalo ai dipendenti come ringraziamento di aver ... baritalianews

Imprenditore miliardario Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Imprenditore miliardario