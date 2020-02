Impeachment, il Senato Usa non ha assolto Trump: lo ha dichiarato onnipotente (Di martedì 11 febbraio 2020) L’assoluzione di Donald J. Trump, 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America, altro non è, si diceva, che lo specchio della crisi, o meglio, l’ultimo e più ovvio sintomo della malattia che va corrodendo quella che – non senza buone ragioni e sempre reclamando la propria “eccezionalità” – ama chiamare se stessa “la più antica democrazia del mondo”. Ma in che modo questa crisi – che è essenzialmente una crisi di valori condivisi – s’è andata materialmente rivelando durante il (non)processo conclusosi lo scorso mercoledì nel Senato Usa? Più in concreto: se l’assoluzione di cui sopra è stata, come in effetti è stata, la conclusione d’una tragicommedia dallo scontatissimo esito, quali sono state le sue parti più tragicamente e comicamente rivelatrici? Non c’è, come si usa dire in questi casi, che l’imbarazzo della scelta. Esaminati con cura gli atti, io selezionerei tuttavia ... ilfattoquotidiano

masechi : ?? This Is the End. Impeachment, Trump assolto dal Senato anche dall'accusa del secondo articolo, non c'è stata ostr… - LaStampa : A Washington il Senato ha assolto il presidente Donald Trump dall'accusa di abuso di potere, primo dei due articoli… - Noovyis : (Impeachment, il Senato Usa non ha assolto Trump: lo ha dichiarato onnipotente) Playhitmusic - -