Ilham, "italiana" senza cittadinanza, ora ci racconta quel che sta accadendo in Cina (Di martedì 11 febbraio 2020) Ci sono sempre innumerevoli storie che si intrecciano in quelle piu’ importanti di cronaca. Questa è quella di una ragazza di ventiquattro anni che con le sue notizie giornaliere dalla Cina sta facendo informazione, fin dall’inizio della diffusione del Coronavirus, più e meglio di tante importanti testate internazionali. Certamente in maniera piu’ onesta, corretta e rispettosa. Questa ragazza si chiama Ilham Mounssif.Qualcuno la ricorderà perché nel 2017 fece notizia in quanto, pur avendo fatto qui tutti gli studi laureandosi con il massimo dei voti, non poté entrare alla Camera dei Deputati, che voleva visitare (trovandosi a Roma per ricevere un prestigioso premio proprio per i suoi brillanti risultati di studio) perché ancora priva della cittadinanza italiana.A lei, che aveva ancora passaporto marocchino la cosa non piacque ... huffingtonpost

