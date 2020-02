Il Segreto anticipazioni: chi esce di scena? Salto temporale di 4 anni! (Di martedì 11 febbraio 2020) Successivamente all’incendio innescato da Fernando Mesia (Carlos Serrano) che distruggerà Puente Viejo, i telespettatori italiani de Il Segreto assisteranno ad un Salto temporale di quattro anni. Proprio per tale ragione cambierà in parte il cast della telenovela e ci saranno tantissime uscite di scena. Scopriamo chi non vedremo più… Il Segreto, news: Maria si rappacifica con Gonzalo Le anticipazioni segnalano che Maria (Loreto Mauleòn), dopo aver ucciso Fernando, sentirà l’esigenza di ricucire i rapporti con il marito Gonzalo (Jordi Coll) e si recherà a Cuba in compagnia di Esperanza (Gala Bichir), Beltran (Erik Molina) e i suoi genitori Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado). Il Segreto: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Per qualche episodio, i fan dovranno fare inoltre a meno di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) e Raimundo ... tvsoap

