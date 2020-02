Il Premio Pensiola sorrentina promuove le residenze dell’arte alla Bit di Milano (Di martedì 11 febbraio 2020) Anche quest’anno il Premio “Penisola sorrentina Arturo Esposito” ha partecipato alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Due gli anniversari significativi: i 40 anni della Fiera internazionale del turismo più importante in Italia e i 25 anni del prestigioso Premio, inserito nel cartello dei grandi eventi della Regione Campania. Nell’area istituzionale allestita dall’Assessorato al Turismo di Palazzo Santa Lucia, il patron Mario Esposito ha presentato ai visitatori e agli addetti ai lavori le novità di questa edizione 2020, che si prospetta speciale e che avrà come tema portante quello della Bellezza. Tra i rappresentanti istituzionali presenti alla conferenza stampa di inaugurazione della Fiera il direttore generale dell’Agenzia regionale Campania Turismo Luigi Raia, il Direttore generale per le politiche culturali e il turismo dell’Ente di Santa Lucia Rosanna Romano ... ildenaro

