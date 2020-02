Il Pd chiede la sospensione della mostra di Oliviero Toscani per Parma capitale della Cultura 2020 (Di martedì 11 febbraio 2020) Doveva essere un’iniziativa per celebrare Parma in tutta la sua bellezza attraverso gli scatti di un grande artista. Ora, però, l’iniziativa e la mostra con le fotografie di Oliviero Toscani rischia di saltare. Quest’anno Parma è stata nominata capitale della Cultura 2020 e, secondo le previsioni e l’organizzazione, il tutto avrebbe dovuto avere come punto di partenza quell’esposizione di immagini scattate dal famoso fotografo milanese. Ma quell’infelice e grave frase pronunciata in radio sul Ponte Morandi, ora mette a repentaglio questa iniziativa. LEGGI ANCHE > Oliviero Toscani: «Ora sono libero. Non ho fatto cadere il Ponte Morandi, come scrivono sui social» A poco potrebbe servire la lettere di scuse scritta e firmata dallo stesso Oliviero Toscani sulla Gazzetta di Parma. Il fotografo, infatti, si è cosparso il capo di cenere rivolgendosi anche ... giornalettismo

