Il Pais: Il Barcellona perde pure quando vince. Mica come il Real… (Di martedì 11 febbraio 2020) “Il Barcellona perde sempre, anche quando vince”. Perché è perdente nell’anima, nella storia. Mica come a Madrid, dove vincono e basta, e se perdono sotterrano le sconfitte. Un editoriale di El Pais fa a pezzi (e rimonta) la crisi del Barcellona non parlando del Barcellona, analizzando invece il modo cerebrale e afflitto con cui in Catalogna affrontano la vittoria: il contrario esatto di “vincente”. “Succede ogni volta che una squadra di Barcellona è protagonista di un trionfo, cominciano a indagarne le cause, come se la vittoria fosse sospetta, fuori posto o decontestualizzata, inappropriata per un’entità con una tendenza moralizzante. Anche se nel tempo ha smesso di fare la vittima, Barcellona non è ancora riuscita ad avere il gene vincente di Madrid. Nessuno si chiede come mai vinca, Madrid. Ma Madrid vince, senza ulteriori spiegazioni. ... ilnapolista

napolista : Il Pais: Il #Barcellona perde pure quando vince. Mica come il Real... - ilNapolista - nunorealmadrid : Quanto guadagna Messi? Le cifre di Football Leaks: contratto da 500 milioni -