Il grande bluff di Renzi. Se rompe sulla giustizia Italia Viva è già morta. L’ex rottamatore ormai sembra Silvio. Ma se Conte cade è finito (Di martedì 11 febbraio 2020) Per Matteo Renzi, sulla prescrizione, gli Italiani non avrebbero le idee chiare. Anzi, tra gli elettori interpellati dai sondaggisti, secondo i quali il 59% degli intervistati sarebbe favorevole alla riforma della prescrizione che porta la firma del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, solo il 5% – sostiene L’ex rottamatiore che sull’argomento ha rottamato soprattutto se stesso – “sa di cosa stiamo parlando”. Un dubbio, per la verità, che a leggere certe sue datate dichiarazioni, qualcuno potrebbe sollevare anche nei suoi confronti. “Ci sono due modi per concepire il caso Eternit: o la vicenda non è un reato o se lo è, ma è prescritto, vanno cambiate regole sulla prescrizione perché non è possibile che le regole facciano saltare la domanda di giustizia. Non ci dev’essere modo di chiudere la partita velocemente perché tanto la domanda giustizia viene meno: no, la ... lanotiziagiornale

