“Il Governo non può espellere gli aborigeni”: la storica sentenza dell’Alta corte australiana (Di martedì 11 febbraio 2020) Martedì 11 febbraio 2020, l’alta corte australiana ha stabilito che il Governo non può espellere dal paese gli aborigeni, neppure in osservanza della politica che prevede la liberazione dell’Australia dai criminali stranieri. L’Alta corte ha deciso inoltre che gli indigeni australiani non possono essere espulsi anche se non detengono la cittadinanza australiana. Gli avvocati del paese hanno accolto con favore questa decisione. Il Governo australiano ora sta valutando gli effetti dell’inattesa sentenza sulle politiche migratorie. La sentenza nasce dopo il caso di due uomini nati all’estero ma identificati come appartenenti a tribù indigene: Brendan Thoms e Daniel Love. Thoms, 31 anni, è stato rilasciato poche ore dopo la sentenza, dopo 501 giorni di detenzione per immigrazione. Secondo il tribunale, il suo status di indigeno gli consente di vivere in ... tpi

