Il figlio di Pelè: “Mio padre è depresso, non lascia mai casa” (Di martedì 11 febbraio 2020) Pelè soffre di depressione . Adirlo è il figlio in un’intervista ai microfoni di GloboEsporte: “E’ fragile sul fronte della mobilità”. ROMA – Pelè soffre di depressione. A dirlo è Edinho, il figlio di O Rei, ai microfoni di Globo Esporte: “E’ fragile sul fronte della mobilità – racconta l’erede citato da Repubblica – questo problema finisce per provocargli una certa depressione perché si imbarazza a farsi vedere in queste condizioni. In linea generale sta bene ma il fatto che non può camminare senza deambulatore non lo fa uscire mai di casa“. Le condizioni di Pelè Edinho è fiducioso sulla ripresa del padre: “In questo momento cammina solo con aiuto ma è migliorato rispetto al passato quando doveva usare la sedia a rotelle per muoversi. Le difficoltà ci sono e queste lo portano a rimanere a casa perché non ... newsmondo

