Il figlio di Nina Moric: "Mia madre è stata picchiata" - (Di martedì 11 febbraio 2020) Luana Rosato Caros Maria Corona, figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, conferma che la madre ha subito violenze fisiche e psicologiche da Luigi Mario Favoloso Dopo la misteriosa scomparsa – e riapparizione - di Luigi Mario Favoloso, accusato da Nina Moric di violenze fisiche e psicologiche, parla per la prima volta Carlos Maria Corona. Il figlio della Moric e di Fabrizio Corona che, come raccontato dalla madre in un’occasione sarebbe stato anche lui vittima di violenze da parte di Favoloso, ha confermato la versione di Nina. Dopo l’ultimo confronto tra la modella e la madre di Luigi Mario a Live! Non è la d’Urso, Carlos Maria si è sentito in dovere di prendere le parti della mamma e spiegare che, quanto raccontato da lei in diretta tv, corrisponde a verità. Secondo Luigi Mario Favoloso, infatti, le prove portate da Nina che attesterebbero le violenze subite dall’ex ... ilgiornale

