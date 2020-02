Il Coronavirus ‘contagia’ la tecnologia: a rischio iPhone 12, Playstation 5 e Xbox X (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Coronavirus contagia la tecnologia. A forte rischio iPhone 12, Playstation 5 e Xbox X. Le consolle che stiamo attendendo da anni. ROMA – Il Coronavirus ‘contagia’ la tecnologia. Dopo la scelta di diverse aziende di abbandonare il Mobile World Congress, alcuni prodotti di punta del mercato internazionale potrebbero posticipare il loro arrivo sul mercato. Stiamo parlando, per esempio, di iPhone 12, Playstation 5 e Xbox X. Da anni si attende il lancio ma in questo momento la priorità resta la salute dei propri dipendenti e e per questo è alto il rischio di un rinvio di qualche mese visto che la maggior parte delle aziende restano chiuse. rischio crollo economia Il rischio di un crollo dell’economia continua ad essere molto alto. In queste ultime settimane, infatti, molti marchi cinesi sono stati costretti a chiudere le proprie aziende per non ... newsmondo

