Il coronavirus adesso ha un nome scientifico: per l’Oms si chiama Covid-19 (Di martedì 11 febbraio 2020) Il coronavirus ora ha un nome: per l’Oms si chiama Covid-19 “Abbiamo un nome” per il coronavirus, “è Covid- 19“. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in un briefing di aggiornamento con la stampa a Ginevra. Il nome del virus, Covid-19, è la crasi di alcuni elementi che lo caratterizzano: Corona, virus e didease (malattia), ha spiegato il direttore generale dell’Oms, sottolineando inoltre che “non contiene alcuna indicazione geografica o riferimento animale o umano. È pronunciabile e serve perché rappresenta uno standard utilizzabile da tutti”. Fino a questo momento il virus era stato denominato temporaneamente “2019-nCoV”, un titolo che include l’anno della sua scoperta, la sigla “CoV”, che sta per coronavirus, e la lettera “n”, che indica i termini utilizzati dagli scienziati per ... tpi

sancono65 : RT @RTaverBella: Poco fa la trasmissione #Leonardo (#rai3) ha detto che in #Africa ci sono già molti casi di #coronavirus e che non ci sono… - Sabrina67408695 : RT @ImJamesTheBond: I nuovi casi sospetti di Coronavirus sembrano essere il leggera decrescita. Adesso, andare in ospedale nel Hubei, sig… - ImJamesTheBond : I nuovi casi sospetti di Coronavirus sembrano essere il leggera decrescita. Adesso, andare in ospedale nel Hubei,… -