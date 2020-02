I Soldi Spicci: chi sono Claudio Casisa e Annandrea Vitrano di Pechino Express (Di martedì 11 febbraio 2020) Claudio Casisa e Annandrea Vitrano de I Soldi Spicci sono i protagonisti dell'ottava edizione di 'Pechino Express', in onda, stasera, 11 febbraio 2020, in prima serata su Rai2. Pechino Express 2020, la prima puntata in diretta dalle ore 21:20 I Soldi Spicci: chi sono Claudio Casisa e Annandrea Vitrano di Pechino Express 11 febbraio 2020 14:47. blogo

chiara_mp : Io già pronta per Enzo e I soldi spicci?? #pechinoexpress - middleton____ : Questa sera si tifa i Soldi Spicci #pechinoexpress - Mikepub1 : RT @OpheliaNym: Finalmente una cosa sensata!!! Soldi ai privati perché amici e spicci ai nazionali perché chissenefrega della cultura? Robe… -