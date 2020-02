I pronostici sportivi di oggi, martedì 11 febbraio (Di martedì 11 febbraio 2020) I pronostici di martedì 11 febbraio: c’è un recupero della diciassettesima giornata di Serie B, in campo Spezia e Cremonese. Benevento a parte, che ormai fa un campionato a sé da inizio stagione, la squadra più in forma della Serie B è senza dubbio lo Spezia. Sono ormai ben dieci le partite consecutive senza sconfitte per lo Spezia, che ne ha persa solo una nelle ultime quindici. La vittoria schiacciante di Perugia ha confermato l’ottimo periodo e ora contro la Cremonese in crisi c’è la possibilità di salire addirittura al secondo posto con Crotone e Frosinone, in zona promozione diretta. oggi ci sono anche due recuperi di Eredivisie. La Federcalcio olandese (KNVB) ha deciso di rinviare tutte le partite dell’Eredivisie che erano in programma domenica scorsa per via della tempesta Ciara. Le forti raffiche di vento previste che avrebbero ... ilveggente

ilveggente_it : I pronostici di martedì 11 febbraio: c'è un recupero di Serie B più altre partite di campionati e coppe in Inghilte… - ilveggente_it : Occhio: c'è una partita rinviata in Bundesliga - ilveggente_it : Serie A, Serie B e campionati esteri: ci sono anche quattro probabili marcatori -