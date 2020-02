I progetti estivi del Liverpool: Havertz il sogno, Coutinho il piano B (Di martedì 11 febbraio 2020) Reds al lavoro per regalare a Klopp un colpo da novanta in vista dell'estate prossima: il Leverkusen spara alto per il suo talento, l'alternativa è l'ex Barcellona. foxsports

progetti estivi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : progetti estivi