I carabinieri indagano su Salvatore Nicitra e risolvono 5 omicidi di 40 anni fa (Di martedì 11 febbraio 2020) Questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Roma, in seguito all’ordinanza emessa dal G.I.P. del tribunale capitolino, hanno arrestato 38 persone ritenute appartenenti, a diverso titolo, di un’associazione per delinquere. Il capo dell’associazione è Salvatore Nicitra, uno dei membri storici della banda della Magliana. Risolti cinque omicidi degli anni ’80 L’operazione, denominata Jackpot, ha avuto luogo nelle province di Roma, Viterbo, Terni, Padova e Lecce, oltre che in Spagna e in Austria. I carabinieri hanno anche sequestrato beni, mobili e immobili, per un valore di circa 15 milioni di euro. Ma oltre questo, le indagini sono riuscite a risolvere, o meglio a provare, ben cinque omicidi commessi da Nicitra negli anni ’80. Salvatore Nicitra, già in carcere in seguito all’operazione Hampa del giugno 2018, era da alcuni considerato “il quinto re di Roma”. Originario ... thesocialpost

