I 10 libri young adult più attesi del 2020 (Di martedì 11 febbraio 2020) “young adult”, una etichetta che non è più solamente un’indicazione per fascia di età, ma un vero e proprio macro genere letterario. Sì, perché da anni questo mercato editoriale è vario e fiorente (vi dice nulla Twilight?), con tante sfumature ma anche tante costanti. Gli young adult sono libri i cui protagonisti sono spesso giovani o adolescenti, con trame a metà strada tra i vecchi romanzi di formazione e i nuovi coming of age, spesso condite con elementi magici o fantastici, e quasi mai immuni da un pizzico di romanticismo. Storie interessanti per molti palati, e di cui il 2020 sarà particolarmente ricco. Tra le prime in arrivo quest’anno c’è quella dedicata alle origini di Harley Quinn. Graphic novel autoconclusiva scritta dal premio Eisner Mariko Tamaki, Harley Quinn. Gotham arrivo! racconta del trasferimento della giovane Harleen Quinzel nella pericolosa Gotham City e della sua ... wired

gallxvichx : ora vi dirò quali suoi libri leggere quando avete voglia di qualcosa di semplice e leggero ma comunque carino e con… - _Young_homie : Più leggo sto cazzo di libro più prego che qualcuno mi ammazzi subito cristodio ma come cazzo fanno a fare libri co… - _Young_homie : Io spero davvero vivamente che siano solo libri o graphic novel come il primo save me, mi è piaciuto da impazzire.… -