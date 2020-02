Honda e, la prova de Il Fatto.it – Elettrica per formalità, retrò per seduzione – FOTO (Di martedì 11 febbraio 2020) L’auto Elettrica può diventare la risorsa ideale per la mobilità, oppure qualcosa di molto meglio. Un’idea di fascino tecnologico sofisticato e avvolgente dove la trazione a batteria diventa casomai una conseguenza inevitabile. Riuscirci, di fronte al plotone di investimenti standardizzati che i grandi gruppi stanno schierando sul fronte delle zero emissioni, è l’azzardo di un battitore libero. Ma succede, come anche questa Honda e è successa. L’abbiamo guidata a Valencia, nella patria dell’ormai discusso Santiago Calatrava. Al volante di un oggetto semplicemente, felicemente retro’, nelle strade occupate dai colossi di una archistar assente dalla storia. Senza aver addosso quel senso voluminoso del bello, ma con l’occasione del bello di guidare. Fari circolari ispirati alla Honda N360 del 1967, linee pulite in modo maniacale e misure ... ilfattoquotidiano

MarcoScafati1 : #Hondae, la #prova de Il - TutteLeNotizie : Honda e, la prova de Il - motor__cycle : Honda e, la prova dell'electro-vintage che disegna il futuro -