"Ho l'asma e faccio sport": nasce la campagna social che promuove l'attività fisica per una migliore gestione dell'asma (Di martedì 11 febbraio 2020) Nel mondo sono circa 300 milioni e in Italia superano i 2 milioni e mezzo le persone che soffrono di asma, E' rivolto proprio a loro il messaggio che la campagna social "Ho l'asma e faccio sport" vuole promuovere per sostenere il ruolo dell'attività fisica per migliorare l'andamento clinico e la qualità di vita delle persone con asma. Allarmano anche i risultati Doxa1 sulla qualità di vita dei pazienti asmatici che limita a fare sport 9 pazienti su 10 contro una minoranza del 40% che ha scelto di praticarlo. "Vogliamo stimolare e sostenere un'attenzione intensa e costante sul tema dell'asma. Con questa campagna vogliamo far conoscere l'asma e in tutte le sue forme, promuovendo una migliore consapevolezza della propria patologia e della gestione del trattamento – commenta Simona BARBAGLIA, Presidente dell'Associazione Respiriamo Insieme e ...

