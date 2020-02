Hertha Berlino, Klinsmann lascia: ecco le motivazioni dell’addio (Di martedì 11 febbraio 2020) Jürgen Klinsmann non è più l’allenatore dell’Hertha Berlino. Il tecnico ha spiegato le sue motivazioni sui social Jürgen Klinsmann saluta l’Hertha Berlino e il nuovo arrivato Piatek. Dopo aver conquistato 12 punti in 9 giornate, l’ex ct degli Stati Uniti ha deciso di lasciare il suo incarico. Le motivazioni, come spesso accade, sono state rese note tramite il proprio profilo ufficiale: «In qualità di allenatore ho bisogno anche della fiducia delle persone che agiscono per questo compito che non è ancora finito. Per questo motivo, dopo una lunga riflessione, ho concluso di lasciare la mia carica di allenatore dell’Hertha e di ritornare al mio ruolo iniziale di membro del consiglio di amministrazione». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

ItaSportPress : Hertha Berlino, Klinsmann si dimette: 'Per fare l'allenatore serve il supporto di tutti' - - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Hertha Berlino, Klinsmann si è dimesso. Resterà nel CdA - Eurosport_IT : È durata 76 giorni l'avventura di Jurgen Klinsmann da allenatore dell'Hertha Berlino ???? -