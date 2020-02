Hamilton, futuro ‘segnato’? (Di martedì 11 febbraio 2020) Mercedes, Wolff blinda Lewis Hamilton in vista del 2021. Si spegne (quasi) del tutto il sogno del passaggio del campione del mondo alla Ferrari. Toto Wolff blinda – a sorpresa – Lewis Hamilton anche per il 2021. Se il 2019 si era chiuso con la suggestione di un passaggio del campione del mondo alla Ferrari, il nuovo anno si apre all’insegna delle conferme. Nessun colpo di scena in vista, salvo clamorose novità dell’ultima ora. Wolff blinda Hamilton: “Vorremmo avere l’uomo più veloce in macchina, siamo fatti l’uno per l’altro” Hamilton e la Mercedes nel 2021 formerebbero un’accoppiata “naturale, ovvia“. Parola di Toto Wolff. Il team principal delle Frecce d’argento ha fatto un passo indietro rispetto alle aperture di fine 2019, quando aveva aperto più di uno spiraglio al trasferimento di Lewis alla ... newsmondo

