Grande Progetto, Sinistra Italiana: “Quei pennelli non si devono fare” (VIDEO) (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto “Questa Amministrazione Comunale in continuità con quelle precedenti assesta un nuovo duro colpo alla fascia costiera di Pontecagnano Faiano”. È Federico Marra a denunciare il rischio della litoranea Picentina, presentando anche con Italia Nostra, un esposto alla magistratura in merito alla realizzazione dei lavori relativi al Grande Progetto Difesa del Litorale di Salerno. “Sono anni che ci battiamo insieme ad altre associazioni affinché tale Progetto venga modificato rispetto al suo disegno originario in quanto avrebbe un serio impatto sulla costa senza garantire una reale messa in sicurezza del litorale, anzi – ha dichiarato Marra che chiede che vengano totalmente rispettate le prescrizioni della commissione di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che ha ritenuto di differire ad un secondo momento e ad uno studio, la costruzione dei 19 ... anteprima24

