Grande Fratello Vip, il like fa scoppiare il caos tra Serena e Pago: “Che ca**o vuoi” (Video) (Di martedì 11 febbraio 2020) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata come sempre ricca di emozioni e colpi di scena. E’ entrato all’interno della casa più spiata d’Italia Pedro, il Fratello di Pago. L’argomento della discussione, ovviamente, la relazione del cantante con Serena Enardu. Per Pedro laddove l’ex protagonista di Uomini e Donne fosse stata interessata solo al fidanzato, avrebbe potuto aspettare al di fuori del reality. Una critica che non è piaciuta troppo alla bella sarda. Pedro, inoltre, ha fatto riferimento a due like che Serena Enardu ha lasciato ad altrettante foto di Alessandro, con il quale c’è stata una certa complicità a Temptation Island. Le immagini hanno suscitato la rabbia di Pago e si è scatenata una conseguente lite che non si è placata, nonostante i due fossero in diretta. Cos’è accaduto tra Serena Enardu e Pago La crisi tra Pago e ... kontrokultura

