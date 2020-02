Grande Fratello Vip, il fratello di Pago inchioda Serena: nessuna pace, ancora dramma in diretta tv (Di martedì 11 febbraio 2020) Pago adesso è pacifico (nel vero senso della parola). Ama Serena Enardu, lo dice in diretta al Grande fratello Vip. Sembra una favola a lieto fine quella che stanno vivendo. “Io e lei stiamo costruendo qualcosa di impensabile, nuovo. Serena è quella che non ho mai visto”, dice Pago a suo fratello Pe liberoquotidiano

