‘Grande Fratello Vip’, Clizia in crisi dopo il bacio con Paolo Ciavarro (Di martedì 11 febbraio 2020) Si è formata una nuova coppia al’interno del reality Mediaset? Questa sera va in onda la nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip‘, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 e ovviamente non mancheranno sorprese e colpi di scena. Il direttore del giornale di gossip ‘Chi’ infatti non ha risparmiato incontri al vetriolo tra i concorrenti, rendezvous romantici e situazioni scandalistiche tra i concorrenti all’interno della Casa. Pare infatti secondo recenti indiscrezioni che Lory Del Santo farà il suo ingresso nel programma e dovrebbe parlare con Antonio Zequila: cosa dovrà riferire la sexy Lory al mitico ‘Er Mutanda’ (o ‘Mister Underwear’, come vuole essere chiamato ora)? Ovviamente non mancherà il tema riguardante il rapporto tra Antonella Elia e il fidanzato Carlo Delle Piane. Nella puntata di settimana scorsa era stata Adriana ... kontrokultura

