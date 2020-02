Grande Fratello Vip, Aristide ha bestemmiato in diretta? Sorge il dubbio – VIDEO (Di martedì 11 febbraio 2020) Nel corso di una puntata del Grande Fratello Vip in cui gli incontri e gli scontri si sono susseguiti senza un attimo di pausa, una possibile frase choc ha scatenato il web. Il fattaccio sarebbe avvenuto nel breve momento che ha visto come protagonista Aristide, chiamato in causa per la vicinanza mostrata in settimana ad Antonella Elia, triste per il presunto tradimento del suo compagno. Nell’istante in questione, sembrerebbe che Aristide, scherzando con Alfonso Signorini e Wanda Nara, abbia nominato il nome di Dio invano. Ecco il VIDEO incriminato: Bestemmia in diretta? #GFVIP pic.twitter.com/YyRmNNlrSM— Trash Italiano (@trash italiano) February 10, 2020 Secondo molti utenti il concorrente avrebbe pronunciato una bestemmia, mentre molti altri sostengono che le parole esclamate siano “il mio karma” o “Dio caro”. Secondo voi cosa ha ... trendit

