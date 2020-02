Giustizia: Davigo, ‘durante Mani pulite era come sotto i bombardamenti, niente vita privata’ (Di martedì 11 febbraio 2020) Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – Nel periodo di Mani pulite, in particolare tra il 1992 e il 1996, Pier Camillo Davigo, tra i pm dell’inchiesta milanese era “in un turbine che non consentiva nessun tipo di vita privata”. “Era come essere sotto bombardamenti perché poi, a parte il carico di lavoro che comportavano quelle indagini, gran parte, gran parte del nostro tempo era finalizzato a parare le iniziative volte a metterci nei guai”. A dirlo è lo stesso consigliere del Csm, in un verbale del 20 settembre 2012, che adesso la difesa di Mario Mori chiede di acquisire nel processo d’appello sulla trattativa tra Stato e mafia. “Nei primi 14 anni della mia vita professionale – dice Davigo ai pm Antonio Ingroia (che nel frattempo ha lasciato la magistratura), Lia Sava e Antonino Di Matteo, quest’ultimo adesso collega al Csm ... calcioweb.eu

