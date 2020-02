Giudice sportivo: squalifiche per Volta, Schiattarella e il ds Foggia (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Fioccano i provvedimenti del Giudice sportivo sul Benevento. Il difensore centrale Volta e il centrocampista Schiattarella salteranno il match interno con il Pordenone di sabato pomeriggio. Anche il direttore sportivo Foggia non potrà sedere in panchina sia in occasione della sfida con i ramarri che in quella successiva sul campo della Virtus Entella. Foggia – colpito nell’occasione anche da un’ammenda di 5mila euro – è stato allontanato dal campo in Calabria per “un epiteto insultante all’indirizzo del direttore di gara” al 10′ della ripresa. Fatta eccezione della squalifica per un turno del preparatore atletico Ivano Tito, nessun provvedimento a carico dei prossimi avversari, che riavranno a disposizione Pobega dopo il turno di stop. In casa sannita Inzaghi riaccoglierà capitan Maggio e ... anteprima24

