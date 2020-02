Giudice Sportivo: multa di 2.000 euro a Milik per simulazione (Di martedì 11 febbraio 2020) Non si placano le polemiche per l’episodio accaduto durante Napoli-Lecce. Il direttore di gara Giua ha deciso di non sanzionare il tocco in area ai danni di Arkadius Milik, ritenendolo invece reo di una simulazione ed ammonendolo con il cartellino giallo. La decisione è stata fortemente criticata dal Napoli nel postpartita che ci ha tenuto a precisare che non si giudica la decisione arbitrale, bensì il rifiuto di utilizzare la tecnologia che dovrebbe essere di supporto per evitare errori. L’attaccante polacco non solo è stato ingiustamente ammonito, ma dovrà anche pagare una multa, è arrivata infatti oggi la decisione del Giudice Sportivo che da ragione a Giua e punisce Milik con un’ammenda di 2.000 euro Per comportamento non regolare in campo Ammonizione ed ammenda di 2.000 euro Milik Arkadiusz (Napoli): per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento ... ilnapolista

