Giornata mondiale del malato, viaggio negli hospice d’Italia: “Con loro fino alla fine” (Di martedì 11 febbraio 2020) Fanpage.it ha intervistato Stefania Bastianello, presidente della Federazione nazionale Cure Palliative, in occasione della Giornata mondiale del malato, che si celebra l'11 febbraio, per fare il punto della situazione sugli hospice in Italia: "Noi ci occupiamo di vita, non di morte, perché accompagniamo il malato nell'ultima fase della sua esistenza. Ci sono 277 strutture su tutto il territorio nazionale per un totale di 2963 posti letto: ecco come funzionano". fanpage

