GF Vip, scoppia un altro caso: “Ha bestemmiato in diretta!”. Il video ‘incriminato’ (Di martedì 11 febbraio 2020) Un altro caso di presunta bestemmia al GF Vip di Alfonso Signorini. E in diretta. Tanti utenti su Twitter hanno ripostato il video incriminato in cui sembra che a uno dei concorrenti sia sfuggita un’imprecazione anche se, come successo altre volte, ci sono versioni discordanti. Proprio nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio, a poco dalla decima puntata del reality, era scoppiata un’altra polemica dopo il racconto di Barbara Alberti agli altri inquilini della Casa andato in onda su Mediaset Extra. “E lei è una precaria assoluta perché insegna in una scuola privata e ogni tanto riesce a trovarsi dei lavoretti – ha detto la scrittrice – È povera e assolutamente isolata ed il fatto di avere un marito impiegatista non l’aiuta assolutamente. Un giorno la preside la chiama inc***tissima e dice ‘Lei ha bestemmiato!’, ‘Io? Che ho detto?, ‘Dio bu***ne’!”. (Continua dopo la foto) Barbara ... caffeinamagazine

Noovyis : (GF Vip, scoppia un altro caso: “Ha bestemmiato in diretta!”. Il video ‘incriminato’) Playhitmusic -… - Noovyis : (GF Vip, dopo la lite con Serena Enardu nella notte Pago ‘scoppia’: “Pezzi di m**, bast**”) Playhitmusic -… - infoitcultura : Gf Vip, nessun tradimento ad Antonella Elia: scoppia la passione con il fidanzato -