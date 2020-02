GF Vip, gli inquilini guardano la foto di Achille Lauro a Sanremo e non si trattengono (Di martedì 11 febbraio 2020) È bastato un body e un paio di shorts in mesh nude con ricamo all over di strass firmato Gucci a far impazzire il web (e i social) durante l’esibizione a Sanremo di Achille Lauro. Il cantante ha dominato le ricerche online grazie alla sua ‘tutina’, aggiudicandosi il primo posto tra le ricerche della prima serata del Festival. Stando a un’analisi pubblicata da Lyst, la piattaforma di ricerca di moda globale, il picco è stato raggiunto alle 22.28 quando le ricerche sono arrivate a toccare i cinque zeri e un secondo spike è stato registrato alle 3.08 del mattino. L’artista romano è entrato sul palco coperto da cappa in velluto nero con ricami floreali e trompe l’oeil in paillettes oro e argento, che poi ha strategicamente tolto restando sul palco con la ‘tutina’ aderente ricoperta di strass dorati. ( dopo la foto) Una personale ... caffeinamagazine

apeumgra : @Barby_VIP E infatti TUTTI gli altri della casa lo hanno detto che aveva sbagliato. Solo Pago in silenzio... - vrncf : Questo perché volevo rispondere a un tweet che mi era passato davanti dal contenuto simile: pensate se il coronavir… - Unf_Tweet : COMPLOTTO!! #GFVIP Serena Enardu in lacrime al GF VIP, Pago la consola e si scaglia contro gli autori del reality -