GF Vip, crisi tra Serena e Pago per Temptation, idillio tra Clizia e Paolo: le pagelle della decima puntata (Di martedì 11 febbraio 2020) Siamo giunti alla decima puntata del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini non perde colpi, anzi, continua a stupire suscitando una vasta gamma di emozioni: basti pensare al rapporto tra Serena e Pago, che anche questa volta ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Neanche gli altri concorrenti, però, risparmiano sorprese: così nel corso di questa appuntamento abbiamo potuto assistere a un duro scontro tra Licia Nunez e Adriana Volpe, accusata ancora di usare delle strategie scorrette, e al commento di Clizia Incorvaia sulla canzone che l’ex marito Francesco Sarcina ha portato a Sanremo. Ma non è tutto qui: attesissimo anche l’incontro/scontro tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro, mentre è arrivato il ritiro di Barbara Alberti. Una puntata davvero densa, dove a vincere, ancora una volta, è Alfonso Signorini, che riesce a distinguersi nel ruolo ... dilei

