GF Vip, Aristide Malnati bestemmia in diretta nel serale: nuovo caso [VIDEO] (Di martedì 11 febbraio 2020) Ancora una polemica legata al linguaggio per quanto riguarda il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, stavolta in grado di scatenare le imprecazioni di Aristide Malnati addirittura in prima serata. E’ successo nel corso del recente episodio serale del reality; durante una diretta con lo studio, il concorrente si è infatti lasciato andare ad un’imprecazione, prontamente registrata dalle telecamere. Solo l’ennesimo caso di blasfemia per il reality, nelle ultime ore già nel mirino dei social per le esternazioni di Barbara Alberti. Le parole di Aristide Malnati sono state colte dagli spettatori durante un ironico battibecco in diretta con Signorini e l’opinionista Wanda Nara. Una discussione a cui il concorrente ha reagito bestemmiando rumorosamente, un attimo prima che la telecamera chiudesse il collegamento; una reazione che ha suscitato le inevitabili ... velvetgossip

