GF Vip | Antonio Zequila su Lory Del Santo | “Ci siamo baciati tanto”

Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila si è trovato faccia a faccia con Lory Del Santo. I due hanno alle spalle un'esperienza come naufraghi all'Isola dei Famosi e, a quanto pare, anche una certa intimità. Il confronto tra Zequila e Del Santo Lory Del Santo entra nella Casa e subito si rivolge a Zequila senza mezze misure: "Sei entrato all'Isola grazie a me, ho parlato agli autori e non sapevano neanche chi eri". La Del Santo aveva già rilasciato dichiarazioni riguardo questa storia, affermando che l'attore si era talmente fissato di dover partecipare al programma da arrivare a chiamarla "10mila volta al giorno". La showgirl prosegue con toni pacati ma facendo trapelare un certo rancore: "Io sono stata la prima a vederti in versione Er Mutanda. Ma ora tu cerca di perseguire ragazze normali così te ne vai da casa di mamma".

